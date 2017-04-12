Мубариз Гурбанлы внес ясность в вопрос сноса 2 мечетей на Советской

2017-04-12 14:35 | www.apa.az | 3

Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы внес ясность в вопрос сноса 2 мечетей на бывшей улице Советская.





М.Гурбанлы сказал АПА, что эти мечети не прошли регистрации, они старые и не пригодны к эксплуатации. Все старые постройки на этой территории сносятся.





Председатель комитета сказал, что были проведены беседы с местными жителями, при необходимости такие же квартальные мечети будут построены в другом месте и граждане согласны с этим: «В эти мечети на праздничный намаз приходили максимум 80-100 человек, а в обычные дни около 15-20. Они не зарегистрированы ни как мечети, ни как здания. Их построили в начале прошлого века, они полностью непригодны для эксплуатации. Их называли квартальными мечетями. На этой территории функционируют 4 больших мечети, люди совершают молитвы там. Поэтому местные жители никак не протестуют против сноса, наоборот они за. Создавшие искусственный ажиотаж, шумиху по этому вопросу это далекие от религии силы».

М.Гурбанлы отметил, что в Баку функционируют 134 мечети. В результате внимания, которое уделяет религии Ильхам Алиев, в стране ремонтируются, восстанавливаются мечети: «У нас функционирует мечеть Гейдара и другие подобные ей превосходные мечети. Шумиху же создают те, кто хочет нанести вред общему делу. Эти люди не имеют ничего общего с верующими».

Отметим, мечеть «Hacı Əbdülrəhimbəy Qulubəyov» уже снесена, а мечеть «Hacı Cavad» только планируется снести.