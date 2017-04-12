Автомобиль президента Венесуэлы забросали камнями

2017-04-12 11:44 | www.oxu.az | 2

Жители венесуэльского штата Боливар забросали камнями автомобиль, в котором находился президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в районе Сан-Феликс. Запись случившегося разместил на своей странице в Twitter известный оппозиционер, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

Сведений о том, что Мадуро мог пострадать, обнародовано не было. Как отмечает электронная версия газеты El Nacional, государственное телевидение прервало трансляцию с места событий, когда граждане прорвали оцепление и ринулись к автомобилю, где в окружении множества охранников находился глава государства. По данным издания, пять человек задержаны по подозрению в причастности к случившемуся.

С начала месяца Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали последние решения Верховного суда, наделяющие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

Н.О.