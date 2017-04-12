16 богинь старого Голливуда, от взгляда которых замирает сердце

2017-04-12 11:47 | www.oxu.az | 2

Главные героини золотого века Голливуда, который пришелся на конец 20-х — начало 50-х годов прошлого столетия, выглядели настолько шикарно и величественно, что до сих пор являются эталоном красоты и стиля. Быть всегда элегантно одетой и с безупречной прической — главная заповедь любой актрисы той поры.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на adme.ru.

Лорен Бэколл



Лорен Бэколл называют последней легендой золотого века Голливуда. Ей удалось создать свой неповторимый образ, главная «фишка» которого — взгляд исподлобья — покорил не одно мужское сердце. Обладательница почетного «Оскара», лауреат 2-х «Золотых глобусов» и 2-х премий «Тони».

Фильмы с ее участием: «Как выйти замуж за миллионера», «Убийство в Восточном экспрессе», «Самый меткий».

Лоретта Янг



Икона стиля, женственности и красоты, она сумела покорить не только съемочные площадки, но и сердца сотен тысяч мужчин. За ее плечами более 120 ведущих ролей, но настоящее признание к ней пришло в 40-х годах — тогда она получила «Оскар» за главную роль в фильме «Дочь фермера».

Фильмы с ее участием: «Жена епископа», «Приходи в конюшню».

Ава Гарднер



Американская актриса, одна из ярчайших звезд Голливуда 1940-х и 1950-х годов. Номинантка премии «Оскар». Обладательницу «лица ангела и тела богини» часто называют одной из самых красивых актрис XX века.

Фильмы с ее участием: «Снега Килиманджаро», «Босоногая графиня», «Ночь игуаны», «Синяя птица».

Ингрид Бергман



Ингрид Бергман входит в пятерку величайших кинозвезд столетия в рейтинге Американского института киноискусства. Обладательница 3-х премий «Оскар» отказалась подгонять свою внешность под голливудские стандарты и превыше всего ставила индивидуальность.

Фильмы с ее участием: «Касабланка», «Осенняя соната», «Жанна д’Арк».

Грейс Келли



Модель с утонченными чертами лица и дивной фигуркой сразу заметили в Голливуде. И хотя ее актерский стаж насчитывает всего лишь 5 лет, на ее счету «Оскар» и слава самой кассовой актрисы своего времени. С 1956 года — супруга князя Монако Ренье III. Грейс Келли — единственная голливудская актриса, которая столь естественно и изящно носила белые перчатки.

Фильмы: «Могамбо», «Деревенская девушка», «Зеленый огонь».

Рита Хейворт



Рита Хейворт стала главным символом женской красоты 1940-х и 1950-х годов и олицетворением Голливуда.

Фильмы с ее участием: «Ты никогда не будешь богаче», «Ты никогда не была восхитительнее», «Леди из Шанхая».

Хеди Ламарр



Эта женщина была невероятно привлекательна и очень умна. Прославилась как первая актриса, которая решилась обнажиться в киноленте с говорящим названием «Экстаз». А в исторические хроники попала как изобретатель технологии «прыгающих частот», применяющейся по сей день в различных сферах — от мобильной до Wi-Fi-связи.

Фильмы с ее участием: «Алжир», «Тортилья-Флэт», «Самсон и Далила».

Вивьен Ли

Вивьен Ли была невероятно талантливой и харизматичной актрисой. Двукратная обладательница премии «Оскар» слыла в Голливуде одной из самых капризных и сложных актрис своего времени.

Фильмы с ее участием: «Унесенные ветром», «Буря в стакане воды», «Цезарь и Клеопатра».

Вероника Лейк

Вероника Лейк стала легендой при жизни. Мужчины сходили по ней с ума, женщины обожали ее и подражали ей. Ее прическа — сияющие волнистые локоны, кокетливо закрывающие один глаз и падающие на плечи, — стали визитной карточкой Вероники.

Фильмы с ее участием: «Путешествия Салливана», «Оружие для найма», «Стеклянный ключ».

Элизабет Тейлор



Элизабет Тейлор по праву считается одной из самых талантливых и красивых звезд Голливуда за всю историю американского кинематографа. Она была дважды награждена премией «Оскар». Большинство фильмов с ее участием вошли в золотой фонд мирового киноискусства. Она стала первой кинозвездой Голливуда, которая получала миллионные гонорары.

Фильмы с ее участием: «Национальный бархат», «Внезапно, прошлым летом», «Клеопатра».

Джоан Фонтейн



Она прославилась благодаря фильмам Хичкока. Джоан Фонтейн — обладательница «Оскара» и настоящая дива старого Голливуда.

Фильмы с ее участием: «Ребекка», «Подозрение», «Джейн Эйр».

Кэрол Ломбард



Классическая красота, грация и прекрасное чувство юмора сделали Ломбард любимицей публики и одной из самых востребованных актрис своего времени. С 1939 года была замужем за актером Кларком Гейблом.

Фильмы с ее участием: «Мой слуга Годфри», «Мистер и миссис Смит», «Быть или не быть».

Одри Хепберн



С утонченной элегантной леди и гениальной актрисы Одри Хепберн и сегодня берут пример многие модницы. Первая же крупная роль в кино принесла ей «Оскара», обе крупные театральные роли также были отмечены наградами. Поставлена Американским институтом киноискусства на 3-е место в списке величайших актрис американского кино.

Фильмы с ее участием: «Завтрак у Тиффани», «Дождись темноты», «Сабрина».

Лана Тернер



Одна из самых гламурных и чувственных звезд классического Голливуда. Ее прозвали «девушкой в свитере» за пристрастие к ношению предмета гардероба, который ненавязчиво подчеркивал ее пышные формы. Считается, что во время Второй мировой войны американские солдаты предпочитали вешать на стены казарм именно ее фотографии и афиши.

Фильмы с ее участием: «Три мушкетера», «Злые и красивые», «Имитация жизни».

Джинджер Роджерс



Джинджер Роджерс — красавица, блестящая актриса и великий танцор. На серебряном экране их дуэт с Фредом Астером восхищал легкостью, элегантностью и беззаботностью. Девушки всего мира мечтали научиться танцевать так, как Джинджер. Обладательница премии «Оскар» в 1941 году.

Фильмы с ее участием: «Полет в Рио», «Беззаботные», «Парочка Баркли с Бродвея».

Мэрилин Монро



Мэрилин Монро, одна из самых популярных женщин в американской культуре и немеркнущий секс-символ Голливуда, считается культовой фигурой в мировом кинематографе.

A.C.

