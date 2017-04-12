Госагентство: Использование альтернативной энергии существенно повысит экспортный потенциал Азербайджана (версия2)

2017-04-12 14:00 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Использование альтернативных и возобновляемых источников энергии позволит существенно повысить экспортный потенциал Азербайджана, сказал заместитель главы Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов в ходе IV международного форума Caspian Energy 2017, проходящего в среду в Баку.

По его словам, альтернативная энергетика пользуется большой популярностью в мире благодаря ряду преимуществ.

"Как известно, в Азербайджане планируется довести долю альтернативных и возобновляемых источников энергии до 20 процентов к 2020 году. Во-первых, это положительно повлияет на экологию. Сегодня во многих странах мира альтернативная энергетика широко используется в сельском хозяйстве. Ее внедрение также повысит эффективность использования энергоресурсов", - сказал Меликов.

Он отметил, что увеличение доли альтернативной энергетики поможет повысить экспортный потенциал Азербайджана.

"Сегодня в стране в среднем за год производится примерно 20 миллиардов кВт/ч электроэнергии. При этом на производство этого количества расходуется примерно шесть миллиардов кубометров газа, то есть примерно 0,3 кубометров на каждый квт/ч, что наносит удар по экспорту. Использование альтернативных источников позволит снизить долю газа, расходуемого на производство электроэнергии, и повысит экспортный потенциал не только по газу, но и по электроэнергии", - сказал Меликов.

(Автор: Максим Цурков)