Назарбаев предложил разработать стандарт казахского алфавита на латинице до конца года

2017-04-12 14:02 | www.trend.az | 3

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил разработать стандарт казахского алфавита на основе латинской графики до конца 2017 года. Об этом глава государства написал в статье, опубликованной в газете "Егемен Казахстан" ("Независимый Казахстан") на казахском языке, пишет ТАСС.

"Есть глубокая логика перехода на латинскую письменность. Это связано с современными технологиями, средой и коммуникациями, также с особенностями процессов в обучении и науке 21-го века. Со школьной скамьи наши дети изучают английский язык и учат латинские буквы, поэтому для молодого поколения не должно возникнуть никаких трудностей и преград. До конца 2017 года с помощью ученых и обсуждения в обществе необходимо принять новый стандарт графики алфавита", - говорится в статье Назарбаева.

Президент Казахстана отметил, что "с 2018 года нужно начать подготовку специалистов по обучению новому алфавиту и приступить к разработке учебников для средних школ". При этом Назарбаев заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица. Ранее в декабре 2012 года в стратегии "Казахстан 2050" президент Казахстана сообщил о том, что к 2025 году республика должна перейти на латиницу.