Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан

2017-04-12 14:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 19-20 апреля состоится визит спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Герберта Залбера в Баку, сообщили в среду журналистам в офисе ЕС.

Спецпредставитель ЕС проведет ряд двусторонних встреч с официальными лицами, обсудит пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова)