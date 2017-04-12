Обнародована дата встречи по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС

2017-04-12 14:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата встречи по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС.

Переговоры пройдут в рамках визита в Баку делегации ЕС 25 апреля, сообщили Trend в среду в офисе ЕС в Азербайджане.

Совет ЕС 14 ноября выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и должно больше учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются ЕС и Азербайджан сегодня. Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

27- 28 апреля в Баку состоится визит делегации ЕС, которая обсудит с азербайджанской стороной вопросы, связанные с предстоящим саммитом "Восточного партнерства", который пройдет в ноябре в Брюсселе.