Германский депутат: «Чтобы Ходжалинская трагедия не повторилась надо предотвратить вооруженное насилие»

2017-04-12 15:07 | www.apa.az | 4

«Неприкосновенность территориальной целостности границ суверенных государств – базовый принцип международных отношений».

Как сообщает АПА, об этом в ответ на запрос Общества Европа-Азербайджан (TEAS) заявил член фракции Христианских демократов Бундестага Германии Марк Хауптман.

В ответе, данном на запрос по поводу процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, подчеркивается приоритетность вывода с азербайджанских земель ВС Армении, оккупировавших их вопреки требованиям международного права и 4 резолюций Совбеза ООН, и необходимость немедленного возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам.

М.Хауптман подчеркнул, что вопрос возвращения вынужденных переселенцев находится в центре внимания правительства Германии: «Несмотря на переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, процесс урегулирования затягивается. Предлагается активное участие в переговорах правительства Германии, флагмана Евросоюза».

Отвечая на вопрос, намерен ли официальный Берлин сделать конкретные шаги по мирному урегулированию этого конфликта, М.Хауптман заявил, что Германия поддерживает и намерена дальше поддерживать урегулирование конфликта в многостороннем формате в рамках МГ ОБСЕ: «В этом году в ОБСЕ председательствует Австрия, мы были удовлетворены заявлением о приоритетности постоянного доверия сторон конфликта. Мира можно достичь лишь за столом переговоров».

Коснувшись апрельских событий прошлого года, германский депутат подчеркнул: «Руководствуясь принципом соблюдения резолюций СБ ООН, Германия решительно осуждает любую агрессию. Чтобы Ходжалинская трагедия не повторилась надо решительно предотвратить вооруженное насилие».