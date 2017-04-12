117-летняя азербайджанка: У нынешних людей не осталось дружелюбия

2017-04-12 12:00 | www.oxu.az | 3

Огузский район известен своими долгожителями. На данный момент в Огузе проживает 5 человек старше 100 лет. Одна из них – 117-летняя Керимова Зейнаб Ахмед гызы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Спутник-Азербайджан, З.Керимова родилась в селе Гарабулаг Огузского района в 1900 году. Сейчас она проживает в селе Астрахановка. Из 11 детей Зейнаб-нене живы только трое.

У долгожительницы 7 внуков, 7 правнуков и 7 праправнуков. Несмотря на преклонный возраст, Зейнаб-нене чувствует себя вполне бодрой, выполняет всю работу по дому, хорошо видит, даже может продеть нитку в игольное ушко.

Многие пытаются узнать секрет ее долголетия. Ответ прост. «Наша сила в этих горах», - говорит она.

Несмотря на прожитые 117 лет, женщина до сегодняшнего дня не имела никаких жалоб на здоровье. Даже когда бабушку обследовали в рамках диспансеризации всего населения района, никаких проблем выявлено не было. Зейнаб-нене каждый раз говорит, что нынешние люди очень изменились, у них не осталось никакого дружелюбия.

Э.А.

