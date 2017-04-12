Делегация Госдумы РФ в течение года посетит Сирию

2017-04-12 14:22 | www.trend.az | 3

Делегация Госдумы в течение года обязательно посетит Сирию и приглашает присоединиться к ней представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ПА ОБСЕ и Европарламента. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин после встречи со спикером Народного совета (однопалатного парламента) Сирии Хадией Халаф Аббас, передает ТАСС.

Ранее сирийский политик пригласила Володина совершить визит в Сирию в ближайшее время.

"Да, приглашение принято, в течение года мы обязательно сформируем делегацию Госдумы и посетим Сирию", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. "Приглашаем в состав нашей делегации представителей ПАСЕ, ПА ОБСЕ и Европарламента для того, чтобы наши коллеги из европейских парламентов лучше знали о ситуации в Сирии, знали объективную картину, а не такую, какую зачастую им рисуют те, кто не хочет, чтобы в Сирии был мир, и мы могли победить терроризм", - добавил Володин.

Осуждение недопустимо

Володин считает недопустимым осуждение европейских политиков, посетивших Сирию в составе российской делегации.

"Считаю недопустимым, когда наших коллег из европейских парламентов начинают осуждать и травить за то, что они в составе российской делегации посетили Сирию для того, чтобы разобраться, познакомиться с ситуацией на месте", - заявил Володин.

Депутаты Госдумы вместе с представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ее председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию 20-21 марта по приглашению спикера сирийского парламента. В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, также прошли переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Кроме того, делегация посетила базу российской группировки ВКС в Хмеймиме, где познакомилась с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон. В состав российской делегации входили депутаты всех четырех фракций, с европейской стороны в делегацию вошли порядка 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

По сообщениям СМИ, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что делегации других стран якобы шокированы визитом Аграмунта в Сирию. Другой представитель Верховной рады Георгий Логвинский выразил намерение выяснить, кто финансировал эту поездку.