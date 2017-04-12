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Исламиада: Обнародованы имена опытных футболистов, вызванных в сборную Азербайджана

2017-04-12 15:12 | www.apa.az | 3

Обнародован предварительный состав сборной Азербайджана, сформированной из футболистов в возрасте до 23 лет, которая представит нашу страну на IV Исламских играх солидарности в Баку.

Как сообщает apasport.az со ссылкой на сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, в список включены имена 37 футболистов.

Из опытных футболистов главный тренер Яшар Вахабзаде пригласил в команду Руслана Абышева, Рашада Садигова, Эльвина Мамедова, Рауфа Алиева и Агабалу Рамазанова. Из клубов Премьер-лиги Азербайджана в предварительный список включены 6 игроков «Сумгайыта», по 5 игроков «Нефтчи», «Карабаха» и «Зиря», 4 игрока «Габалы», по 2 игрока «Кяпяза» и «Интера», 1 игрок АЗАЛ. 

Окончательный список будет обнародован после 25-го апреля и в составе сборной останутся всего трое из опытных футболистов.

Состав сборной: Мегсед Исаев, Максим Вайло, Руслан Абышев, Рахиль Мамедов, Фехмин Мурадбейли (все – «Нефтчи»), Мирабдулла Аббасов, Юсиф Набиев, Тарлан Ахмедли, Ниджат Мухтаров, Азер Салахлы, Бахлул Мустафазаде (все – «Сумгайыт»), Шахрудин Магомедалиев, Эльшан Абдуллаев, Махир Мадатов, Джошгун Диниев, Агабала Рамазанов (все – «Карабах»), Рашад Садигов, Эльвин Джамалов, Теллур Муталлимов, Гисмет Алыев (все – «Габала»), Вусал Искендерли, Эльвин Мамедов, Вугар Мустафаев, Адиль Нагиев, Садиг Гулиев (все – «Зиря»), Кямал Мирзоев (АЗАЛ), Азад Керимов, Орхан Алиев (оба – «Кяпяз»), Аббас Гусейнов, Рауф Алиев (оба – «Интер»), Эмиль Балаев («Сабаиль»), Будаг Насиров («Спортинг», Португалия), Эльнур Джафаров («Дугополье», Хорватия), Зия Азизов («Ден Бош», Голландия), Озан Джан Кёкчю («Фейеноорд», Голландия), Дмитрий Нагиев («Днепр», Украина), Ташкын Ильтер («Денизлиспор», Турция). 

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