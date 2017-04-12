Азербайджанская ведущая получила должность

2017-04-12 12:14 | www.oxu.az | 2

Известная актриса и ведущая Джамиля Тагизаде получила должность.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, она назначена главой департамента культуры Федерации алпагута Азербайджана.

Об этом заявили на заседании федерации.

Алпагут – древний тюркский вид спорта со своими канонами, традициями и философией. Слово «алпагут» означает Великий воин. На сегодняшний день алпагут - результат синтеза техники разных боевых искусств тюркских народностей.

Есть 3 версии системы: «Айпара», «Батур», «Джайма». Первая из них схожа с контактным каратэ, но здесь есть захваты и броски. Система «Батур» схожа с боями без правил, но не разрешается бороться на партере больше 20 секунд. В течение 20 секунд необходимо применить прием и победить. Система «Джаймаз» похожа на К1 и Тайбоксинг. Все приемы - удар рукой, ногой, головой, а также захваты имеют чисто тюркские названия.

Все три вида системы ведутся в волчьем и соколином кругу, хотя в других видах борьбы этих кругов нет. Волчьи и соколиные круги являются тотемом, принадлежащим только тюркскому миру. В кругу диаметром 9 метров нужно бороться в течение одной минуты. Это очень сложно. После этого нужно продолжать в соколином кругу свободную борьбу.

A.C.