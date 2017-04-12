Жириновский обещает выпить шампанское за импичмент Трампа

2017-04-12 12:17 | www.oxu.az | 2

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещает выпить шампанское за импичмент президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, грозит американскому лидеру за отход от предвыборной риторики во внешней политике, в частности, в отношении борьбы с терроризмом в Сирии, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Половина американцев голосовала за другую внешнюю политику. Трамп нарушает свои обещания. И если он так будет нарушать, то импичмент неизбежен. Тогда мы будем пить шампанское за импичмент», - заявил он журналистам, комментируя ситуацию в российско-американских отношениях.

Фракция ЛДПР в ноябре 2016 года после известий о победе Трампа на выборах президента США организовала банкет и отпраздновала его избрание с шампанским.

Н.О.