Армения может поставить регион на грань ядерной войны - американский эксперт

2017-04-12 14:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Южный Кавказ – являющийся историческим мостом между Европой и Азией может в ближайшее время превратиться в опасный регион из-за бряцающего оружием президента Армении Сержа Саргсяна, сказал в интервью газете Azer News эксперт Ллойд Грин, экс сотрудник Департамента юстиции США в период между 1990 и 1992-ом годами.

Армения уже давно и незаконно оккупирует территории на западе Азербайджана, захваченные во время военной агрессии против Азербайджана, и приведшей к гибели гражданских лиц, сказал американский эксперт, добавив, что сегодня, Армения может поставить регион на грань ядерной войны.

«Осенью прошлого года Армения получила ракетный комплекс «Искандер» из России, что стало началом крупной политической провокации: данный месседж был адресован Азербайджану и союзнику НАТО - Турции», - сказал эксперт.

По мнению Грина, ракетные комплексы «Искандер могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Не ограничившись угрозой от размещения ракет, президент Армении Серж Саргсян посетил незаконно оккупированные территории, где заявил, что его правительство должно определить потенциальные цели в Азербайджане и при необходимости, главнокомандующий армянских сил «не моргнув глазом» отдаст приказ использовать «Искандеры».

Этот новый виток воинствующей риторики вызывает беспокойство и вызывает напряженность по всему региону, считает эксперт.

По его словам, заявления Саркисяна вызвали обеспокоенность в Вашингтоне, известный мозговой центр Jamestown Foundation в Вашингтоне, недавно провел дискуссию на Капитолийском холме, чтобы рассмотреть опасность развертывания Арменией ракет «Искандер», что «угрожает стабильности в Европе и представляет потенциальную опасность союзникам США».

Скорее всего, оккупированные территории сегодня превращены в плацдарм для ракет, направленных на остальную часть Азербайджана, считает эксперт.

Саркисян использует ракеты в качестве политического оружия. Президент Армении стремится склонить своих националистически настроенных сторонников против Азербайджана и увеличить явку избирателей на выборах. Саргсян отклоняет заявки от более трезвых лидеров в Армении, в том числе экс-президента Левона Тер-Петросяна, лишь бы не уменьшить напряженность в отношениях между двумя странами.

Это опасное время для Азербайджана, хорошего друга и сильного союзника, и для всего региона, которому угрожает Армения, считает эксперт.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)