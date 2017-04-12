В Азербайджане будет создана рабочая группа по расширению использования ИКТ в бизнесе – Замминистра

2017-04-12 14:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана создаст рабочую группу по расширению использования ИКТ в бизнесе, сказал замминистра Эльмир Велизаде, выступая в среду на Caspian Energy Forum в Баку.

По словам Велизаде, ведомство ведет активную работу по увеличению экспортного потенциала страны в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"Развитие данной отрасли является приоритетом в Азербайджане, где во всех сферах широко используются современные технологии. Азербайджан входит в число передовых стран мира по уровню проникновения мобильной связи. Порядка 78 процента населения охвачено доступом к сети интернет, большинство из которых являются пользователями широкополосных услуг", - сказал Велизаде.

Азербайджан, по словам замминистра, заинтересован в сотрудничестве с государствами Каспийского региона в сфере ИКТ и в качестве платформы такого сотрудничества выступает проект строительства трансевразийской кабельной магистрали (TASIM). В рамках проекта предусматривается строительство подводного сегмента TASIM, который будет проложен по дну Каспия. Переговоры о реализации проекта ведутся с Туркменистаном и Казахстаном.

В рамках расширения международного сотрудничества, как отметил замминистра, в ближайшее время Азербайджан будет представлен на международных специализированных выставках-конференциях в Беларуси (TIBO-2017: 18 по 21 апреля) и в Москве ("Связь"-2017: 25-28 апреля).

"Впервые Азербайджан будет участвовать в статусе страны партнера в выставке "Связь"-2017", - сказал Велизаде.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)