Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан

2017-04-12 15:25 | www.apa.az | 2

В соответствии с планом, в ротационном порядке, группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 54 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии «Решительная поддержка».

Об этом АПА сообщили в министерстве обороны.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.