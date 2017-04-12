Новый «Nokia» будет стоить дороже «iPhone» – ФОТО

2017-04-12 12:27 | www.oxu.az | 2

Компания «HMD Global» представит новый флагман бренда «Nokia» в третьем квартале этого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Technote, технические характеристики и цена устройства уже известны. В продажу новый «Nokia 9» поступит примерно в сентябре этого года.

В Соединенных Штатах Nokia 9 будет стоить 699 долларов, а в странах Евросоюза устройство можно будет приобрести по цене от 749 евро. Это примерно на сорок долларов дороже iPhone 7.

Nokia 9 укомплектуют 5,5-дюймовой OLED‑панелью QuadHD-разрешением, мощной платформой Snapdragon 835 с видеоускорителем Adreno 540, 6 Гб оперативной памяти и внутренним хранилищем на 64/128 Гб.

Обещана аккумуляторная батарея на 3800 мАч с технологией быстрого заряда Quick Charge 4.0, передняя 12-мегапиксельная камера и водозащита по стандарту IP68. Среди преимуществ смартфона отмечают тыльную двойную камеру с оптикой Carl Zeiss разрешением 22-мегапикселя, программную платформу Android 7.1.2 и фирменную технологию OZO Audio, отвечающую за улучшение качества записи и воспроизведение звука.

У.А.

