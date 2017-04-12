Снизился спрос на облигации минфина Азербайджана

2017-04-12 14:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 728 дней на сумму 35 миллионов манатов, сообщает в среду БФБ.

Спрос на облигации оказался незначительно ниже предложения – четыре инвестора подали заявки почти на 33,74 миллиона манатов. Однако по итогам аукциона была реализована лишь часть эмиссии на сумму почти 15 миллионов манатов. Заявки представлены в ценовом диапазоне 92,6873 маната (при доходности в 19,5936 процента) и 100,0964 маната (14,9424 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 100 манатов (при доходности в 15 процентов), а средневзвешенная цена составила 100,0065 маната (14,9961 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – девятое апреля 2019 года.

Андеррайтером размещения государственных облигаций министерства финансов выступает инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 12 апреля составляет 1,7029 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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