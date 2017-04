Лидер J.Geils Band найден мертвым в своем доме

2017-04-12 12:30 | www.oxu.az | 2

Гитарист и основатель американской рок-группы J.Geils Band Джон Уоррен Джейлс-младший, известный под псевдонимом Дж. Джейлс, скончался в возрасте 71 года. Музыканта нашли мертвым в его доме в городе Гротон, штат Массачусетс, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Rolling Stone.

По заявлению сотрудников полиции, предварительное расследование показало, что Джейлс скончался от естественных причин.

«Департамент полиции Гортона продолжает следствие, однако не рассматривает убийство как причину смерти», - заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

Группа J.Geils Band была основана Джейлсом в 1967 году совместно с певцом Питером Вулфом, басистом Денни Кляйном, игравшим на губной гармонике Ричардом Солвитцем (выступал под псевдонимом Magic Dick) и барабанщиком Стивеном Бладдом. Коллектив выпустил такие хиты, как Love Stinks, Centerfold, Must of Got Lost и Freeze-Frame. В дискографии J.Geils Band 11 альбомов. Последняя пластинка под названием You're Gettin' Even While I'm Gettin' Odd вышла в 1984-м.

J.Geils Band распалась в 1985 году, после чего несколько раз воссоединялась для единичных концертов. Группа возобновила свою деятельность в 2009-м.

A.C.