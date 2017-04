Возвращение Рухангиз Аллахвердиевой, или Что произошло во время рекламной паузы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Утренняя информационно-развлекательная передача “Oyan, Azərbaycan!”, которая выходит в эфир Xazar TV по субботам и воскресеньям с 8:00 до 11:00, вновь порадовала зрителей своими яркими сюжетами и интересными гостями, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Гостями уик-энда ведущей Фирузы Джалиловой стали заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу, заслуженные артисты Азербайджана – скрипач Салим Аббасов и исполнительница Рухангиз Аллахвердиева, которая давно пропала из поля зрения, не выходила в телеэфир и не давала интервью СМИ. Свое возвращение в общественную жизнь Рухангиз Аллахеврдиева "отметила" новыми композициями и поделилась творческими планами. Проникновенные стихи Баба Везироглу и виртуозное исполнение Салима Аббасова также стали ярким украшением передачи.

В передаче была затронута актуальная тема современных женщин – правильное питание и диета. Своими советами поделились диетолог Туту Зейналова и кулинар Агакерим Абульфазоглу.

В передаче есть более двадцати развлекательно – просветительских рубрик с различными ведущими и гостями. Среди них “Səfirlərə səfər” (Встреча с послом), “Qəbulumuzdur” (Наш прием), “SOSium”, “Uğur düsturu” (Формула успеха), “Peşəkar” (Профессионал), “Möhkəm ol” (Будь здоров), "Haqqım var" (У меня есть право), “Düzələr” (Все будет хорошо), “Ulduzlu açar” (Звездный ключ), “Evdəkilərə salam” (Привет домашним), “Qadın nə istəyir?” (Что хочет женщина?), “Xərci var” (Придется потратиться) , “Biş-düş” (Кухня), “Özünü sına” (Испытай себя), “Meqapolis” (Мегаполис), “Balalar bilirmi?!” (А дети знают?), “Ulduzlu uşaq” (Звездный ребенок), “Sərhədsiz” (Без ограничений, рубрика для людей с физическими ограничениями), “Dostum” (Мой друг) и т.д.

Особый интерес вызвала новая рубрика “Reklam vaxtı baş verənlər” (Что происходит во время рекламной паузы) – кадры, представленные зрителям во время рекламных пауз передачи. Зрителям были представлены веселые "разборки" мейханачы Пярвиза Бюльбюля с юмористами и актерами Мушфигом Шахвердиевым и Фярдой Худавердиевым (смотреть видео).

Заслуженная актриса, певица и композитор, самая экстравагантная представительница отечественного шоу-бизнеса Эльза Сейиджахан поделилась с диджеем Azər своими секретами успеха в "Формуле успеха".

Ведущая и автор проекта - Фируза Джалилова. Главный редактор передачи – Сарвар Абдуллаев. Фото - Bakupic Group.

