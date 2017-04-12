В руководстве азербайджанского банка произошли изменения

2017-04-12 14:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Али Ибрагимов назначен членом правления, заместителем председателя правления Bank of Baku, следует из информации, размещенной на сайте банка.

Таким образом, состав правления банка расширился до трех человек. В настоящее время правление временно возглавляет заместитель председателя правления, руководитель по продажам Эльдар Гамидов. В состав правления также входит зампред Гасан Гулиев.

Bank of Baku создан в 2005 году в результате слияния двух частных банков - ОАО Bank of Baku и КБ IlkBank. Акционерный капитал банка поделен между турецкой группой компаний NAB (35 процентов), "Азпетрол" (28,89 процента), Эльчином Исаевым (пять процентов) и Хикметом Исмайловым (31,11 процента), которому также принадлежит страховая компания AzInsurance.

(Автор: Азад Гасанли)

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