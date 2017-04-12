В Лянкяране будут проведены дни Европы

2017-04-12 15:52 | www.apa.az | 2

6-7 мая в Лянкяране будут проведены дни Европы.

Как сообщили АПА в Бакинском представительстве ЕС, в эти дни Бакинским представительством ЕС будут организованы демонстрация фильма, выставка, концерт и дебаты.

С этой целью наряду с руководством Бакинского представительства ЕС Лянкяран посетят аккредитованные в Азербайджане послы 15 стран.

Бакинское представительство ЕС в рамках дней Европы организует в Масазыре концертную программу для семей вынужденных переселенцев.