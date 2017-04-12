Азербайджан расширит площадь посевных участков - замминистра

2017-04-12 16:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан расширит площадь посевных участков, сказал в среду журналистам заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов, комментируя выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 году и предстоящим задачам.

«Азербайджан входит в группу стран с низким уровнем обеспечения посевными участками, в целом их площадь составляет лишь 38 процентов от всей территории страны. Несмотря на то, что площадь посевных участков, приходящаяся на душу населения, в мире снизилась с 0,45 до 0,25 гектаров, в Азербайджане этот показатель составляет только 0,19 гектаров, поэтому нам необходимо принимать меры не только для интенсивного развития, но и для расширения площади посевных участков», - сказал замминистра.

Заместитель министра отметил, что глава государства дал особые поручения в связи с зерноводством, и в этих целях создана специальная комиссия, которую возглавил заведующий отделом Аппарата Президента.

«Мы проводим исследования, изучаем существующие проблемы и статистические данные – подход к этому вопросу у нас комплексный и, как отметил глава государства на заседании Кабинета министров, над этой сферой будет установлен комплексный надзор», - сказал Талыбов.

(Автор: Азад Гасанли)

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