Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik

2017-04-12 17:06 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde kanser ilaçlarının artık devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Erzurum mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri arka arkaya verdi. Erzurum'un Oltu, Pasinler ve Horasan ilçelerine bu yıl içinde Karaçoban, Narman ve Tortum'a önümüzdeki yıl, İspir'e de en geç bir sonraki yıl doğalgaz verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kış Olimpiyatları için hazırlıklar yapıldığını belirterek "Gençler Erzurum'a Kış Olimpiyatları yakışır değil mi? İlk etabını yaptık, olimpiyat olunca ufak tefek bazı düzenlemelerle o işe de gireceğiz. Erzincan ve Kars'ı da alarak bu organizasyona aday olsak fena mı olur. 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Cazibe merkezi kapsamında Erzurum'a 20 katrilyon liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam ortaya çıkarılmasını planladık, hedefliyoruz. Bunun için gerekli teşvikleri sağlanacak, özel sektör sağlanacak burada istihdamı oluşturacağız." dedi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca kanser hastalarını ilgilendiren çok önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, ''Kanser ilaçlarıyla ilgili bir sıkıntı vardı, kanser ilaçlarının bedelini hastaların ödemesi gibi. Geçen gün Sayın Başbakan ile bunu görüştüm. O bedelleri de devletin ödemesi gerektiğini söyledim'' dedi.

İşte o konuşmadan satır başları



"Erzurum bizim kendisine duyduğumuz muhabbeti iyi bilir. Erzurum bizim kendisine yaptığımız hizmeti gayet iyi bilir. Erzurum 16 Nisan'da ben inanıyorum sandıkları patlatacak. Evetle patlatacak. Sadece Erzurum değil dışarıdaki Erzurumlular'ı da arayıp, anlatacağız. Erzurum öyle sıradan bir vilayet değil. Erzurum doğunun sınır taşı, dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez, çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez.



10 BİNİ AŞKIN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK



Terör örgütlerini şımartarak, silahlandırarak üzerimize salarak bu cesareti 7 Haziran'da çıkan sonuçtan alıyorlardı. Şimdi 16 Nisan terörün inşallah bu ülkede kilidinin kırıldığı bir gün olacaktır. Burada Tendürek'te inlerine girdik. Cudi'de, Gabar'da inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, bu ülkenin birliğini beraberliğini bozanlara, bu ümmeti parçalamaya çalışanlara tarihi bir ders veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi bölücü terör örgütünün beklediğini bulamayanların bir sonraki hamlesiydi. Hamdolsun milletimiz 15 Temmuz'da istiklalinin ve istikbalinin yanında durdu.



BELEDİYE BAŞKANINDAN RİCA ETTİ



Ben şimdi belediye başkanı Sekmen'den yeni bir meydan bulmasını rica ediyorum. Erzurumlu artık İstasyon meydanına sığmıyor. Bu elbise bize dar geliyor. Başkanımızdan sözü aldık inşallah o meydanı bulacak. Terörle mücadelede son iki yılda Erzurum'un asker ve polis olarak 25 şehidi var. 15 Temmuz'da Ankara'da 5 Erzurumlu polis ve sivil kardeşim şehadet mertebesine erişti. Bu vesile ile şehit kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

ERZURUM'A DOĞALGAZ MÜJDESİ



Geçtiğimiz 14 yılda 20 katrilyon yatırım yaptık. Erzurum inşallah doğunun incisi olacak. Buradan müjde vereyim. Doğalgazın hem ısınma hem de günlük kullanımdaki önemi ortada. Oltu, Pasinler ve Horasan ilçelerine bu yıl içinde Karaçoban, Narman ve Tortum'a önümüzdeki yıl, İspir'e de en geç bir sonraki yıl doğalgazı veriyoruz. Bundan en çok memnun hanım kardeşlerimiz olacak. Bu sobanın çilesini rahmetli anam da çekti siz de çekiyorsunuz. Şimdi doğalgaz bağlanınca banyo, mutfak tüm oda sımsıcak olacak. Evler pırıl pırıl olacak. Modern bir Türkiye'nin insanı olarak benim dadaşım buna layık. 81 vilayette inşallah 80 milyon bu doğalgazı kendi evinde bulacak.

ERZURUM KIŞ OLİMPİYATLAR İÇİN 2026'YA HAZIRLIK YAPIYORUZ

Gençler Erzurum'a Kış Olimpiyatları yakışır değil mi? Kış üniversite oyunlarını yaptık mı? İlk etabını yaptık, olimpiyat olunca ufak tefek bazı düzenlemelerle o işe de gireceğiz. Erzincan ve Kars'ı da alarak bu organizasyona aday olsak fena mı olur. 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Cazibe merkezi kapsamında Erzurum'a 20 katrilyon liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam ortaya çıkarılmasını planladık, hedefliyoruz. Bunun için gerekli teşvikleri sağlanacak, özel sektör sağlanacak burada istihdamı oluşturacağız.

BUNLAR ZAVALLI, BUNLAR AKLINI KİRAYA VERMİŞ

İnşallah 16 Nisan'da istikrar ve güven ortamını sağlayacak yeni sisteme geçeceğiz. Kimler hayır diyor? Kandil hayır diyor mu? Bölücübaşının bulunduğu İmralı hayır diyor mu? Pensilvanya'daki Feto hayır diyor mu? Batıdaki Türkiye düşmanları, bizim düşmanlarımız hayır diyor mu? Terör örgütleri orada onların Türkiye düşmanlarıyla sosyalistleriyle, komünistleriyle biraraya gelmişler bize karşı kampanya yürütüyorlar. İsviçre'de parlamentonun önünde dev bir resmimde şakağıma silah dayayıp, Erdoğan'ı öldürün diyorlar. Bunlar zavallı! Ey aklını kiraya vermiş olanlar. Biz kefenimizi giyerek yola çıktık, bizi ölümle yıldıramazsınız. Biz ölüme inanmış insanlarız. Kaza ve kaderin imandan olduğuna inanmış insanlarız. Bizi bu yolumuzdan alıkoyamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. İnşallah 16 Nisan'da evetin önünü kesemeyeceksiniz.

MANİDAR DADAŞ FIKRASI

Erzurum'u da 2023 hedeflerine ulaştırmamız için çok çalışmamız lazım. İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Alvarlı Efe Hazretlerinin torunlarına bu yakışır. Dün akşam yayını dinlediniz mi? Orada bütün detayları anlattım. Artık gizli kapaklı bir şey kalmadığını düşünüyorum. Ülkemizde bir ana muhalefet boşluğu olduğunu da herhalde izlediniz. Diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu var ya! Bir dadaş fıkrasıyla bunun cevabını vereyim: Dadaşa sormuşlar Kamil'i mi seversin Kemal'i mi? Dadaş hemen cevap vermiş: Kemal'i severim. Niye demişler? Dadaşın cevabı manidar: Kamil bir yalan söylir bir doğri. Kemal hep yalan söyir beni yormiyir demiş...Kılıçdaroğlu da hep yalan söylediği için artık kimseyi yormuyor. Ama bu durum ülkemiz de bir boşluk da ortaya çıkarıyor.



KANSER İLAÇLARI DEVLETTEN



Benim vatandaşım ilacını alamıyordu. Şimdi böyle bir dert var mı? Şimdi geçen Başbakanımız ve Bakanımız ile konuştuk. Kanser ilaçları ile ilgili bir sıkıntı vardı. Artık bu tür hastalarımızın da masrafını devlet olarak üstleneceğiz.



16 NİSAN ONLAR İÇİN KABUS GÜNÜ



Bizim için önemli olan ölçü insan. Bunlar lafla peynir gemisi yürütüyorlar, bunun adı siyaset değil. Aslında 16 Nisan'da bizim milletin takdirine sunduğumuz yönetim sistemini normal şartlarda muhalefetin sunması lazım. 12 Eylül'e hayır dedim diyordu, biz şimdi onun tam tersini yapıyoruz, EVET de ama demez çünkü derdi başka. Biz bu değişimi gelecek için istiyoruz. Bu değişimin asıl manası, yıllarca devleti, vesayet odakları üzerinden tepe tepe kullananların sonu geliyor. Artık devlet doğrudan milletin oluyor. 16 Nisan bunlar için kabus günüdür. Onların kabus günü benim dadaşlarımın bayram günü olacaktır.

MASADA OLMAZSANIZ MENÜDE OLURSUNUZ

Masada olmazsanız menüde olursunuz. Biz sahada oldukça kimse bizi masanın dışında tutamaz. Hele menüye hiç koyamaz. Bu iş öyle Avrupa'da vatandaşlarımızın üzerine atla itle saldırmaya benzeme. Erzurum işgal acısını, kurtuluş sevincini tatmıştır. FETÖ'nün darbe girişimi ülkemizi işgal girişimi değil midir? Suriye ve Irak'taki her gelişmenin bir ucunun ülkemize çıktığını kim inkar edebilir?"