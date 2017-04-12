В Азербайджане введут новые штрафы в связи с продажей лекарств

2017-04-12 16:09 | www.apa.az | 2

В Азербайджане запретят продажу, хранение с целью продажи или импорт лекарственных средств неизвестного происхождения, некачественных, с истекшим сроком годности, не отвечающих требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

Как передает АПА-Экономикс, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании комитета здравоохранения Милли Меджлиса. На заседании также обсуждался проект изменений в закон «О рекламе». Согласно предлагаемым изменениям, за производство, импорт или продажу биологически активных пищевых добавок, в инструкции к которым не указано «не является лекарственным средством», должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 800 манатов, а юридические лица – от 1500 до 2000 манатов. Кроме того, за выписывание врачом биологически активных пищевых добавок должностные лица будут оштрафованы на сумму от 50 до 100 манатов, а юридические лица – от 150 до 200 манатов.

Законопроект рекомендован на обсуждение Милли Меджлиса.