Завтра в Азербайджане будет дождливо

2017-04-12 13:00 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами туман. Вечером в некоторых местах полуострова пойдут дожди. Будет дуть переменчивый южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит ночью 7-10, днем 12-17, в Баку ночью 8-10, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако днем в западных районах ожидаются грозы, временами дожди. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Н.О.

