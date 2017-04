İstanbulun mərkəzində bina yanır (VİDEO)

2017-04-12 15:22 | www.trend.az | 0

Bakı. Orxan Quluzadə - Trend:

Türkiyənin İstanbul şəhərində binaların birində yanğın baş verib.

Trend-in məlumatına görə, hadisə Beyoğlu rayonunda üçmərtəbəli binanın damında qeydə alınıb.

Yanğın qısa zamanda taxta binanı tam əhatə edib. Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb edilib.

Hadisənin təfərrüatları barədə məlumat verilməyib.