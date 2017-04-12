В результате обрушения Центра отдыха в Баку погибли двое, пострадали четыре человека (версия 2)

2017-04-12 17:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Из-под обломков здания Центра отдыха «Green City», строящегося в поселке Шихово в Баку, извлечено тело еще одного человека, сообщили в среду Trend в пресс-службе минздрава.

Во время обрушения здания в нем находились шесть человек, тела двоих из которых извлечены, четверо получили травмы различной степени. Одному из них помощь была оказана на месте, трое доставлены в Клинический медицинский центр. Состояние раненых оценивается как средней тяжести.

Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС, в В Баку обрушилось здание строящегося Центра отдыха "Green City", находящегося в поселке Шихово в Сабаильском районе. В результате обрушения под завалами остались люди. Спасатели МЧС извлекли из-под обломков тело одного человека.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)