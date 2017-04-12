Между Азербайджаном и Турцией состоялось обсуждение в области военно-морского сотрудничества

2017-04-12 16:56 | www.apa.az | 3

12 апреля министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим военно-морскими силами Турецкой Республики адмиралом флота Бюлентом Бостаноглу.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, делегация во главе с Бюлентом Бостаноглу посетила могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, Аллею шехидов, возложила венки к мемориалу «Вечный огнь» и памятнику, воздвигнутому в память о погибшем в 1918 году турецком солдате.

Затем в Минобороны была проведена встреча с участием делегаций. З.Гасанов отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном построены на основе братства и дружбы. Министр отметил, что эти отношения всегда развиваются и являются выгодными для обеих стран.

На встрече были обсуждены возможности и перспективы расширения отношений в военной, военно-технической сферах и области военного образования. Стороны особо отметили взаимные визиты военных экспертов и экспертных групп для обмена опыта, проведения совместных учений, проверки боеготовности, а также важность развития отношений между ВМС двух стран.

Гость отметил, что для укрепления азербайджано-турецких отношений необходимо проводить подобные встречи, расширять связи.