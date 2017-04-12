Махмуд Ахмадинежад снова метит в президенты Ирана

2017-04-12 13:30 | www.oxu.az | 2

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, возглавлявший исполнительную власть страны в 2005-2013 гг., зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иранское агентство ISNA.

По его данным, 12 апреля в МВД ИРИ прошли регистрацию два бывших заместителя Ахмадинежада - Хамид Багаи и Масуд Зарибафан. Бывший президент прибыл в министерство вместе с ними и также подал заявку на регистрацию в качестве кандидата. Ранее он заявлял, что не будет участвовать в президентской гонке.

Во вторник в МВД ИРИ началась регистрация кандидатов для участия в предстоящих 19 мая президентских выборах.

Н.О.