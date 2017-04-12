ЕБРР в этом году примет решение о финансировании TANAP

2017-04-12 17:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) близок к принятию решения о финансировании проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), сказала журналистам в среду в Баку директор ЕБРР по энергетике и природным ресурсам в России, Центральной Азии и на Кавказе Аида Ситдикова.

В кулуарах IV международного форума Caspian Energy 2017 Ситдикова сообщила, что ЕБРР планирует принять решение о предоставлении в этом году финансирования TANAP, который является частью проекта "Южный газовый коридор" на сумму до 500 миллионов долларов.

Она отметила, что ЕБРР необходимо провести оценку, а также юридическую экспертизу проекта, прежде чем принимать решение по этому вопросу.

"В настоящее время мы проводим юридическую экспертизу вместе с международными финансовыми институтами, которые еще не одобрили финансирование TANAP. В то же время мы тесно сотрудничаем с компанией "Южный газовый коридор" по этому вопросу", - сказала Ситдикова.

Касаясь возможного влияния недавнего выхода Азербайджана из Инициативы прозрачности добывающих отраслей на процесс финансирования проектов "Южного газового коридора", Ситдикова отметила, что для ЕБРР важна приверженность прозрачной деятельности и управления доходами, что возможно не обязательно в рамках этой инициативы.

"В настоящее время правительство Азербайджана внимательно изучает законодательство в сфере управления доходами, раскрытия информации и прозрачности. Мы это приветствуем", - добавила директор ЕБРР.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова, Елена Косолапова)