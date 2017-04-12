Изменены конечные остановки некоторых автобусов в Баку (ИНФОГРАФИКА)
2017-04-12 17:21 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Баку изменены конечные остановки пассажирских автобусов №№ 124, 195 и 197, сообщили в среду в Бакинском транспортном агентстве.
С 15 апреля конечной остановкой указанных автобусов, следующих из поселков Локбатан, Алят и Сахиль, будет центр транспортной пересадки «Локбатан».
Чтобы доехать до центра города, пассажиры могут воспользоваться автобусом № 125, отходящим от этого центра.
(Текст: Кямаля Сеидова)