Изменены конечные остановки некоторых автобусов в Баку (ИНФОГРАФИКА)

2017-04-12 17:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку изменены конечные остановки пассажирских автобусов №№ 124, 195 и 197, сообщили в среду в Бакинском транспортном агентстве.

С 15 апреля конечной остановкой указанных автобусов, следующих из поселков Локбатан, Алят и Сахиль, будет центр транспортной пересадки «Локбатан».

Чтобы доехать до центра города, пассажиры могут воспользоваться автобусом № 125, отходящим от этого центра.

(Текст: Кямаля Сеидова)