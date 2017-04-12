В Газахе задержан мошенник, обещавший изготовить водительские права

2017-04-12 13:40 | www.oxu.az | 2

В Газахском районе задержан мошенник.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель села Юхары Салахлы Муса Джафаров обманывал односельчан, обещая изготовить им водительские права.

По предварительной версии, М.Джафаров, выманив у 5 человек 5000 манатов, скрывался. Заподозрив неладное, обманутые люди обратились в отделение полиции Газахского района. Сотрудники полиции задержали М.Джафарова. Мужчина заявил, что переживает из-за содеянного.

По факту ведется расследование.

A.M.

