В Москве пройдет персональная выставка азербайджанского художника Фархада Фарзалиева

2017-04-12 17:22 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - В московской галерее "Фрагмент" 13 апреля откроется первая персональная выставка азербайджанского художника Фархада Фарзалиева, сообщили Trend организаторы мероприятия.

Как говорится в пресс-релизе, Фарзалиев в своем творчестве обращается к самым разным техникам и жанрам, но в фокусе его интереса неизменно остается культура его страны. Являясь территорией Кавказа и находясь на перекрестке Персидской, Османской и Российской империй, Азербайджан пропустил через себя целый вихрь обычаев, традиций и ритуалов. Обладая тонким и внимательным взглядом, Фарзалиев как никто другой предельно точно осуществляет антропологические замеры родного ему культурного контекста, аккуратно инвентаризируя яркие формы нового и возвращающиеся элементы архаического, того, что можно назвать артефактами неофолклористики региона.

По словам самого художника, его прежде всего интересует то, что принято называть национальной самоидентичностью независимого Азербайджана, который является его главной и недостижимой музой, чарующей загадкой, заставляющей каждый раз подбирать к ней новое решение. Идея и общая драматургия выставки "Азербайджанское барокко" построены на диалоге между двумя сериями работ Фарзалиева – "Я твой единственный тигр" (2015) и "С юбилеем, Марина" (2017).

В сообщении галереи также говорится, что экспозиция выставки состоит из разнообразных объектов, намеренно выдержанных в эстетике гиперкитча. Смешение анималистической леопардово-тигровой и цветочной расцветки создает броские образы, этот стиль подчеркивается и разнообразием форм – на выставке представлены инсталляция, постеры, текстиль, предметы гардероба и многое другое.

"Все собранные художником предметы – суть внутреннего мира протагониста проекта – "женщины с Кавказа", чье представление о прекрасном сформировалось после краха Советского Союза. В основе серии работ "С юбилеем, Марина" - уже массовый вкус, характерный для Кавказского региона в целом.

По всему Азербайджану можно встретить небольшие подвальные типографии, занимающиеся печатью различной бюджетной продукции - от пригласительных до кружек. Именно на их представление о "красоте" решил положиться Фарзалиев, приготовивший подарок к юбилею Марины Абрамович, одной из самых известных и значимых художниц современности. Получившиеся в результате такого межкультурного диалога изображения заставляют задуматься о соотношении высокого и низкого, серьезного и комичного, вечного и сиюминутного", - говорится в сообщении.

Выставка пройдет с 14 апреля по 19 мая 2017 года в городе Москве по адресу Большой Козихинский переулок, дом 30.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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