Москва отслеживает ситуацию с находящимися под следствием в Азербайджане российскими гражданами - МИД

2017-04-12 17:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посольство России в Баку продолжает внимательно отслеживать ситуацию с задержанным в Азербайджане гражданином России Александром Лапшиным, сказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.

Срок следствия по делу Лапшина продлен до 15 июля, сказала Захарова.

«Жалоб со стороны Лапшина на содержание не поступало. По просьбе посольства было проведено медицинское обследование Лапшина, ситуацию мы держим на контроле», - сказала Захарова.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Седьмого февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции в Азербайджан Лапшина восьмого февраля министерством иностранных дел Азербайджана в соответствии с требованиями международного законодательства была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.

Что касается Марата Уелданова, в отношении которого в Азербайджане ведется следствие, 28 марта, по словам Захаровой, посольством России в Азербайджане была направлена нота в МИД республики с просьбой провести медицинское обследование Уелданова.

Посольство находится в постоянном контакте с адвокатами и родственниками задержанных граждан, сказала Захарова.

В начале июня прошлого года в Азербайджане по обвинению по статье 234.4.3 УК – незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере - был задержан российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов.

(Автор: Эльмира Таривердиева)