МИД России: У Александра Лапшина нет жалоб на условия содержания

2017-04-12 17:41 | www.apa.az | 3

У находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина нет жалоб на условия содержания.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об это на сегодняшнем брифинге заявила спикер МИД России Мария Захарова.

«Сотрудники посольства России в Азербайджане отслеживают ситуацию с блогером. Он не жалуется на условия содержания. Мера пресечения в отношении Лапшина продлена до 15 июля. Могу сказать, что мы контролируем ситуацию», - отметила она.

Что касается содержащегося в Азербайджане другого гражданина России - Марата Уелданова, Мария Захарова отметила, что первое заседание суда по его уловному делу будет проведено 13 апреля.

По словам спикера МИД России, 28 марта посольством России в Азербайджане была направлена нота в МИД республики с просьбой провести медицинское обследование Уелданова: «Сигналы о важности проведения медобследования были направлены в Администрацию президента Азербайджана и Службу государственной безопасности. Наше посольство находится в постоянном контакте с семьей и родственниками Уелданова».