Возбуждено уголовное дело в связи с обрушением здания в центре отдыха в Баку

2017-04-12 17:59 | www.apa.az | 3

Возбуждено уголовное дело в связи с обрушением здания в центре отдыха в Баку.

Глава пресс-службы МВД Эльдар Султанов сказал АПА, что по факту в прокуратуре Сабаильского района возбуждено уголовное дело по статье 222.3 (Нарушение правил безопасности проведения строительных, горных или иных работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого ущерба здоровью пострадавшего лица) УК АР.

Он также отметил, что назначены эксперты, продолжаются необходимые мероприятия по выявлению причин и виновников произошедшего для привлечения их к ответственности.

Напомним, в поселке Шых на территории одного из центров отдыха обрушилось недостроенное здание. В результате погибли 2, пострадали 4 человека.