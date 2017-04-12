Все билеты на «Евровидение-2017» в Киеве проданы

2017-04-12 14:00 | www.oxu.az | 2

Все билеты на три финальных шоу международного песенного конкурса «Евровидение - 2017» в Киеве проданы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные официального сервиса.

Билеты на финал международного песенного конкурса «Евровидение - 2017» поступили в продажу 10 апреля. Всего было выпущено 70 тыс. билетов. Самые дешевые билеты стоят 8 евро и дают возможность посетить репетицию, самые дорогие - 500 евро на финальное шоу в VIP-зону. Самый дешевый билет на финал стоит 70 евро.

Конкурс «Евровидение» в этом году пройдет 9, 11 и 13 мая.

A.C.

