«АвтоВАЗ» показал, как будут выглядеть будущие Lada – ФОТО

2017-04-12 14:13 | www.oxu.az | 2

В первой Московской биеннале дизайна принял участие концерн «АвтоВАЗ», представив эволюцию стиля марки Lada до 2050 года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, в работе биеннале принял участие директор по дизайну «АвтоВАЗа» Стив Маттин, который рассказал о развитии стиля марки Lada на примере серийного седана Vesta, готовящегося к производству универсала Vesta Cross и концепт-кара XCODE.

Серийным воплощением фирменного стиля с «икс-графикой» стала входящая в топ-5 продаж новых автомобилей Lada Vesta. Ближайшее будущее развития облика марки продемонстрирует модель Vesta Cross, которая пойдёт в производство во второй половине 2017 года. Ещё более выразительным, контрастным и эмоциональным дизайн Lada станет при выпуске кроссовера XCODE, сроки появления которого в продаже пока не определены.

Взгляд на будущее автомобилей «АвтоВАЗа» продемонстрировал Московский политехнический институт. Студенты при участии специалистов Московской студии дизайна «АвтоВАЗа» разработали и представил проект «LADA_2050 — видение мобильности будущего».

Фоторепортаж : drom.ru

И.Н