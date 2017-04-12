Ректор БГУ принял участие на заседании Совета Евразийской ассоциации университетов (ФОТО)

2017-04-12 17:34 | www.trend.az | 3

Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов принял участие в работе расширенного заседания Совета Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ), состоявшее в научной библиотеке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

На заседании обсуждались вопросы углубления взаимодействия университетов ЕАУ в области образовательной и научной деятельности, в частности, участие этих вузов в создаваемом Московском мировом рейтинге вузов «Три миссии университета».

Ректор МГУ, председатель Российского союза ректоров (РСР), председатель ЕАУ Виктор Садовничий от имени ЕАУ поздравил ректора БГУ Абеля Магеррамова в связи с избранием действительным членом Российской академией наук (РАН) и вручил ему памятный подарок.

Академик Абель Магеррамов, который является заместителем председателя ЕАУ, в своем выступлении на пленарном заседании поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с днем рождения. Академик Абель Магеррамов отметил, что МГУ, возглавляемый четверть века Виктором Садовничим, благодаря его усилиям стал неоспоримым лидером российского высшего образования, одним из авторитетнейших университетов мира.

Ректор БГУ высказал свое мнение относительно рейтинга «Три миссии университета», оценивающий все три классические миссии университетов: образовательную, научную, общественную. В частности, академик Абель Магеррамов предложил, чтобы в числе учредителей рейтинга наряду с РСР и РАН фигурировало бы имя ЕАУ. Кроме того, ректор БГУ высказал свои предложения по поводу критериев для составления рейтинга.

Академик Абель Магеррамов выразил уверенность в том, что новый рейтинг в кратчайшие сроки завоюет международное признание.