Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания Центра отдыха в Баку

2017-04-12 17:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания Центра отдыха Green City, строящегося в поселке Шихово в Сабаильском районе Баку, сообщили в среду Trend в прокуратуре Сабаильского района.

Уголовное дело возбуждено по статье 222.3 УК Азербайджана (Нарушение правил безопасности ведения работ по планированию строительства, руководству им, а также сносу строительных объектов или проведению реконструкции в них, а равно горных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека), а также назначены соответствующие экспертизы.

В результате произошедшего сегодня обрушения из-под обломков были извлечены тела двух человек, четверо получили травмы различной степени. Одному из них помощь была оказана на месте, трое доставлены в Клинический медицинский центр. Состояние раненых оценивается как средней тяжести.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)