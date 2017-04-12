Делегация ВМС Турции обсудила вопросы сотрудничества с Военно-морскими силами Азербайджана

2017-04-12 18:00 | www.apa.az | 3

Находящаяся с официальным визитом в нашей стране делегация, возглавляемая адмиралом флота Бюлентом Бостаноглу, 12 апреля посетила Военно-морские силы Азербайджана.



Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в ходе встречи, проведенной между исполняющим обязанности командующего Военно-морскими силами Азербайджана капитаном 1-го ранга Зауром Гумматовым и адмиралом Б.Бостаноглу, были обсуждены вопросы сотрудничества между военно-морскими силами двух стран и была отмечена значимость взаимного обмена опытом.



В конце встречи прошел брифинг.