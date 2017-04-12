На суде по делу Али Инсанова показания дали пострадавший и свидетели

2017-04-12 18:12 | www.apa.az | 3

В Гарадагском районном суде состоялось подготовительное заседание по делу находящегося под арестом экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Рашада Мустафаева гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинению А.Инсанов приобрел и хранил психотропные вещества в учреждении, где он содержался. В ходе досмотра эти вещества были обнаружены и изъяты. Во время составления протокола А.Инсанов напал на сотрудника Пенитенциарной службы Анара Мамедова, порвал его погоны и толкнул. А.Мамедов упал и повредил голову.

А.Инсанов сказал, что не согласен с обвинением, оно безосновательное. Затем показания дал пострадавший Анар Мамедов, который согласился с позицией обвинения.

На заседании показания дали также понятые заключенные Ровшан Салахов, Шунасиб Алиев, свидетель и бывший заключенный Анар Тахмазов, сотрудник Пенитенциарной службы Физули Исмаилов. Они также подтвердили записи, содержащиеся в обвинительном акте.

Процесс будет продолжен 19 апреля.

Напомним, в прошлом году отношении Али Инсанова было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.