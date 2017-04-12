Главы МИД Ирана и Италии обсудили итоги саммита G7

2017-04-12 17:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф, обсудили по телефону итоги недавнего саммита G7, а также важные региональные и международные события.

В ходе беседы Анджелино Алфано проинформировал Зарифа об итогах недавнего саммита G7, сообщает агентство IRNA.

Зариф назвал ракетный удар США по Сирии «неприемлемым актом» и призвал к формированию комитета для расследования фактов химической атаки на повстанцев в Сирии.

(Автор: Эльмира Таривердиева)