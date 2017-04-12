Азербайджанский Bank Respublika отменяет комиссию за конвертацию по картам

2017-04-12 17:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С 19 апреля 2017 года Bank Respublika отменяет комиссию за конвертацию по карточным операциям, говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

Согласно сообщению, также отныне конвертация по пластиковым картам будет проводиться соответственно специальному карточному курсу, назначенному банком.

"Новый специальный курс будет отличаться более выгодными ставками по сравнению с наличным курсом в кассах банка. Другим приемуществом введения специального курса является отсуствие необходимости в применении дополнительных комиссий за конвертацию", - говорится в сообщении.

Курсы по картам будут устанавливаться ежедневно в 14:00 и будут действительны до 14:00 следующего рабочего дня. Для удобства клиентов данные курсы валют будут постоянно обновляться на веб-странице банка. Сумма операции будет списана со счета соответственно курсу дня списания.

Как отмечается, конвертация валюты по долларовым карточкам за рубежом будет производиться только по курсу платежной системы, а операции, проведенные в других валютах за границей будут конвертироваться как по курсу платежной системы, так и по внутреннему банковскому курсу.

В сообщении отмечается, что Bank Respublika является первым банком в системе AzeriCard, который внедрил это новшество для своих клиентов.

Bank Respublika предлагает приобрести пластиковые карты бесплатно, заказав онлайн на сайте банка по следующей ссылке: https://www.bankrespublika.az/content/ru/99. Вместе с тем, владельцы карточек получают в подарок бесплатное подключение к услугам "Интернет отделение" и к приложению "Мобильное отделение".