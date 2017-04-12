На суде по делу Акифа Човдарова и других потерпевшие дали показания

2017-04-12 18:34 | www.apa.az | 3

В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова показания дал бывший водитель потерпевшего Намига Оруджева Гюлага Гулиев. Он признан следствием в качестве потерпевшего. Г.Гулиев не подтвердил данные во время следствия показания. Он сказал, что в 2015 году отвез Намига Оруджева на свадьбу племянника Ильхама Гасымова. На свадьбе началась драка, его задержали, но затем отпустили.

На процессе показания дал Элчин Гаджиев, занимавшийся продажей бриллиантов. Были выявлены несоответствия между данными им во время следствия и на суде показаниями. Так, во время следствия он утверждал, что привозил бриллианты из Турции сам, а на суде отметил, что их привозил гражданин Турции.

Затем на заседании выступил потерпевший Аждар Гаджиев. Он подтвердил данные на следствии показания.

А.Човдаров сказал, что потерпевшие врут.

Процесс продолжится 17 апреля.

Отметим, Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, предусмотренные статьями 145.1 или 145.2 настоящего Кодекса, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом,), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы и информационные ресурсы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия), Салим Мамедов – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Акиф Алиев – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Орхан Османов – 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 .

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим, на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым: Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество: недвижимость и денежные средства в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.