В Азербайджане введут новые штрафы в связи с покупкой лекарств

2017-04-12 15:17 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане запретят продажу, хранение с целью продажи или импорт лекарственных средств неизвестного происхождения, некачественных, с истекшим сроком годности, не отвечающих требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании комитета здравоохранения Милли Меджлиса.

На заседании также обсуждался проект изменений в Кодекс административных правонарушений. Согласно предлагаемым изменениям, за производство, импорт или продажу биологически активных пищевых добавок, в инструкции к которым не указано «не является лекарственным средством», должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 800 манатов, а юридические лица – от 1500 до 2000 манатов.

Кроме того, за выписывание врачом биологически активных пищевых добавок должностные лица будут оштрафованы на сумму от 50 до 100 манатов, а юридические лица – от 150 до 200 манатов.

Э.А.

