Глава МИД Сирии посетит Россию 13-15 апреля

2017-04-12 17:52 | www.trend.az | 3

Глава МИД Сирии Валид Муаллем посетит Россию 13-15 апреля, в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым стороны обсудят совместные шаги по минимизации последствий удара США по САР, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"По приглашению главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова 13-15 апреля Россию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел САР господин Муаллем… Будут рассмотрены возможные совместные шаги для минимизации негативных последствий этого грубейшего нарушения международного права для международного и регионального мира и безопасности", — сказала она на брифинге в четверг.

Захарова также сообщила, что в пятницу в Москве состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел РФ, Сирии и Ирана. "Основное место на переговорах займет обсуждение военно-политической обстановки в Сирии. Участники встречи обсудят меры по трехсторонней координации с целью недопущения деградации ситуации и подрыва усилий по политическому урегулированию в Сирии в условиях вооруженной агрессии США против Дамаска", — пояснила официальный представитель российского МИД.