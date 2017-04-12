Мамедъяров: «Баку-Тбилиси-Карс сделает возможным выход к железнодорожной линии между Востоком и Западом»

2017-04-12 19:36 | www.apa.az | 3

«Азербайджан как мост между Азией и Европой всегда был активным участником инициатив региональных и трансрегиональных соединений и играл ведущую роль в их реализации. Сегодня Азербайджан присоединился к трем важным проектам для пропаганды коридоров Восток-Запад и Север-Юг».

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе Министерства иностранных дел, об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на заседании глав МИД стран «Восточного партнерства» и Вышеградской группы.

Министр отметил, что ввод в эксплуатацию проекта Баку-Тбилиси-Карс, железной дороги между Азербайджаном, Грузией и Турцией облегчат региональную торговлю и сделают возможным выход к железнодорожной линии между Востоком и Западом. «Мы планируем завершение проекта в этом году. Повышая эффективность перевозок между Азией и Европой с точки зрения времени и цены, БТК является мощной альтернативой существующих дорог».