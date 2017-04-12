Известный российский медиахолдинг выставлен на продажу

2017-04-12 15:27 | www.oxu.az | 2

Сделка по продаже РБК - это личное дело частных собственников, Кремль не вмешивается в судьбу холдинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РБК - это частное СМИ, мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться в ее судьбу. Мы считаем любые переговоры частных собственников на этот счет их личным делом, и мы не можем в эти личные дела вмешиваться», - сказал Песков, комментируя информацию о сделке по продаже РБК.

Накануне «Ведомости» сообщили о намерении нынешнего владельца группы «Онэксим» Михаила Прохорова продать РБК. Потенциальным покупателям, согласно источникам газеты, является владелец ЕСН Григорий Березкин (выступал покупателем ИД «Комсомольская правда», владелец московской версии газеты Metro), а решение может быть принято уже до 1 мая.

РБК - медиахолдинг, в который входят одноименный телеканал, интернет и печатные СМИ. После экономического кризиса 2008 года холдинг понес существенные потери и в 2010 году был приобретен группой «Онэксим» Прохорова.

Н.О.